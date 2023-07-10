living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متورط في فضيحة جنسية.. BBC توقف أحد مذيعيها المشهورين عن العمل

10
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أحد مذيعيها المعروفين الذي لم يتم الإفصاح عن اسمه عن العمل، بعد كشف مراسلاته الحميمية مع قاصر استمرت عدة سنوات.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" أن والدة أحد المراهقين اتهمت مذيعا "مألوفا للملايين" يعمل في "BBC"  بإرساله صور جنسية إلى طفلها.

وساهمت المبالغ الضخمة التي ضخها المذيع في حساب المراهق على مدى سنوات في تدمير حياته، حيث أصبح مدمنا على المخدرات.

وقالت الصحيفة إن المذيع اتصل بعائلة المراهق بعد إيقافه عن العمل مرتين وهو مذعور، متسائلا: "ماذا فعلت؟"، كما طلب من الشاب أن يتصل بوالدته لحملها على "إيقاف التحقيق".

وطلبت الحكومة توضيحا من رئيس هيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي، حيث تم الاتصال بالشرطة كجزء من التحقيق. وبدأت "BBC" في تلقي مكالمات من الجمهور بسبب المذيع.

وتقول أسرة المراهق إنه لم يتم الاتصال بهم من طرف القناة لإجراء مقابلة بعد الشكوى الأولية، واستمر المذيع بالظهور على الشاشة. وفي ليلة السبت، سلمت الأسرة ملف أدلة إلى الشرطي السابق جيف براون الذي يحقق في القضية.

وتشمل الادعاءات منح المذيع الشاب أكثر من 35000 جنيه إسترليني منذ أن كان عمره 17 عاما على مدى 3 سنوات.

وفي مقابلة مع "صن" أمس الأحد ، قالت الأم إن العائلة اشتكت في مايو الماضي، لكنها شعرت بالإحباط لأن النجم استمر في الظهور على الهواء بعد شهر.

وفي وقت سابق، أخبرت الأم كيف استخدم المراهق أموال الرجل لتمويل إدمانه على المخدرات. وقالت إنه تحول من "شاب سعيد الحظ إلى مدمن مثل الأشباح" في غضون 3 سنوات فقط.

وقال العديد من نجوم "BBC"، بما في ذلك جيريمي فاين ونيكي كامبل وجاري لينيكر ورايلان كلارك، علنا إنهم ليسوا الشخص المشار إليه.

The Sun
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   