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دفنها حيّة بدافع الانتقام... حُكم بالسجن لمدى الحياة!

10
JULY
2023
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أصدرت محكمة أسترالية، مؤخرا، حكما بالسجن مدى الحياة على شاب بتهمة قتل صديقته السابقة بطريقة وحشية.

ونطق القاضي آدم كيمبر بالحكم الأسبوع الماضي، وسيتم تحديد فترة عدم الإفراج المشروط في الشهر المقبل.

وقال ممثلو الادعاء للمحكمة، إن طالبة التمريض ياسمين كور البالغة من العمر 21 عاما، قُتلت بطريقة وحشية على يد صديقها السابق تاريكجوت سينغ، الذي قيّد يديها ودفنها حية في آذار 2021.

وأفادت المدعية العامة كارمن ماتيو للمحكمة، بأن كور اختطفت من مكان عملها في أديلايد في 5 آذار 2021 على يد سينغ الذي عصب عينيها وقيّدها بشريط لاصق قبل دفنها بينما كانت واعية في ديث روك بالقرب من هوكر في فليندرز رينجز، حسبما ذكرت شبكة ABC الإخبارية.

وأضافت ماتيو، "عانت وهي واعية الرعب المطلق من ضيق التنفس وابتلاع التربة والموت بهذه الطريقة".

وكان سينغ قد اعترف بقتل كور، بعد مجابهته بلقطات كاميرا مراقبة هو يشتري قفازات وأسلاكا ومجرفة قبل ساعات من جريمته.

وفي اعترافاته، قال سينغ إنه اختطف كور ووضعها في صندوق سيارته، وجرح حلقها قبل أن يقوم بدفنها وهي على قيد الحياة، انتقاما منها لانفصالها عنه.

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