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الرئاسة التركية: إردوغان وبايدن بحثا هاتفيا في مسألة عضوية أوكرانيا والسويد في الناتو

9
JULY
2023
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 قالت الرئاسة التركية إن رجب طيب اردوغان أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ناقش خلالها الطرفان مسألة عضوية أوكرانيا والسويد في الناتو، ومسألة توريد طائرات إف-16 لأنقرة.

وجاء في بيان الرئاسة التركية اوردته "وكالة الصحافة الفرنسية "، إنه "خلال المفاوضات، تمت مناقشة موقف أوكرانيا في الناتو، وعضوية السويد في الناتو، وتوريد طائرات F-16، وعملية العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي. واتفق الجانبان على الاجتماع شخصيا في فيلنيوس. (في قمة الناتو) وبحث العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة والشؤون الإقليمية بالتفصيل".

وقال الرئيس النركي خلال المحادثات إن "السويد اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح، من خلال تعديل قوانين مكافحة الإرهاب، لكن حقيقة أن أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، يواصلون التظاهر بحرية ويمدحون الإرهاب، يجعل الخطوات المتخذة عديمة الجدوى".

وقال  أيضا إنه "من الخطأ ربط طلب تركيا لمقاتلات "إف-16" بعضوية السويد، وشكر الرئيس الأمريكي بايدن، على دعم طلب تركيا إف-16".

واختتم البيان بالقول إن "الرئيس اأردوغان أعلن أن تركيا مبدئية وصادقة بشأن مسألة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن أنقرة تتوقع إحياء عملية العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتريد من الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي وقيادة الاتحاد الأوروبي إعطاء إشارة واضحة وقوية بدعم عضوية تركيا في قمة فيلنيوس".

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