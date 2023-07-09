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لخفض انبعاثات الكربون...فرنسا تحث السعودية على “مراجعة” أهدافها

9
JULY
2023
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صرّحت وزيرة الانتقال في مجال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه لوكالة فرانس برس في الرياض أن باريس تريد “حث” السعودية على “مراجعة” أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون للتوصل إلى تحقيق الحياة الكربوني بسرعة أكبر.

وكانت السعودية، اول مصدر للنفط في العالم، تعهّدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

وتأتي زيارة الوزير الفرنسية فيما تستعد الإمارات العربية المتحدة، الدولة المصدرة ألخرى للنفط، لاستضافة مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب28) في تشرين الثاني المقبل.

ورأت بانييه-روناشيه في مقابلة مع فرانس برس السبت أن محادثات المناخ تمثل “اللحظة المناسبة لتقييم مسارات كل منا”.

وشددت على أن “فرنسا تعمل على تحسين مسارها وتحث بالطبع جميع البلدان وخصوصا السعودية على مراجعة مسارها أيضًا”.

واعتبرت أن أهداف خفض الانبعاثات تصبح أكثر مصداقية عندما تحدد “لفترة قصيرة — 2030-2035 وبالتالي لا نؤجل الموضوع إلى 2050”.


وتعهدت السعودية اول مصدر للنفط في العالم في 2021 بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060 على ابعد حد.

وحددت أرامكو شركة الطاقة السعودية العملاقة المملوكة للدولة إلى حد كبير والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، 2050 عاما لانبعاثات كربون “تشغيلية صافية صفرية”، وهو هدف ينطبق على الانبعاثات الناتجة مباشرة من المواقع الصناعية للشركة.

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