لافرينتيف: العمل بشكل مكثف على تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا تمهيدا للقاء اردوغان والأسد

أشار مبعوث الرّئيس الرّوسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى أنّ "هناك مصاعب محدّدة في طريق تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، من بينها التّواجد العسكري التّركي في الأراضي السّوريّة".
وأكّد لافرينتيف أنّه "يتمّ حاليًّا العمل على تفعيل خارطة الطّريق، ويجري العمل بشكل نشط ومكثّف، وعندما ينتهي الأفرقاء من عملهم، سيتمّ إبلاغ الرّؤساء بالنّتائج من أجل العمل لعقد لقاء بين الرّئيس التّركي رجب طيب اردوغان والرّئيس السّوري بشار الأسد، بحضور الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين".
وبخصوص إعادة فتح الطّرق الدّوليّة، لفت إلى أنّ "العمل مستمرّ، وأنّ الالتزامات الّتي أخذتها تركيا على عاتقها، بإبعاد الفصائل المسلّحة لمسافة 6 كم عن أوتوستراد M4، ووضع نقاط للجيش التركي هي مستمرّة فيها؛ وهذا العمل فيه صعوبات محدّدة".
وفيما يخصّ القوّات الأميركيّة شمال شرقي سوريا، ركّز لافرينتيف على أنّه "لولا الوجود العسكري الأميركي في سوريا لتحسّنت الأوضاع هناك، فواشنطن تنهب خيرات سوريا لتغطية نفقات قوّاتها في سوريا".