جنين... انتقاد أوروبي للعملية الإسرائيلية

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وجه الاتحاد الأوروبي، أمس، انتقاداً لإسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة خلال هجومها على مخيم جنين، الأسبوع الماضي، عاداً ما قامت به «انتهاكاً للقانون الدولي».

وزار ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، مخيم جنين وتفقد الأضرار فيه. وقال بورغسدورف بعد جولة برفقة ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا: «لاحظنا أنه لم يكن هناك تمييز بين استهداف المسلحين والمدنيين خلال الهجوم الإسرائيلي، ولم يكن هناك استخدام للنظم العسكرية التي تحترم القانون الدولي».

واستمع المسؤول الأوروبي ومرافقوه إلى شهادات عدد من سكان المخيم حول الهجوم. وطالب إسرائيل بأن تمتنع بشكل مباشر وواضح عن أي إجراء أو عمل يضر بالمدنيين، أو يتسبب في تبعات لهم، وأن تحترم القانون الدولي خلال أي عملية عسكرية، وأن تقوم بالتحقيق في حال وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين.