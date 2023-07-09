مرشح الرئاسة الأميركية روبرت كينيدي جونيور: أوروبا وقعت في "ورطة خطيرة" ولا يمكن هزيمة روسيا

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قال مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كينيدي جونيور، إنه لا طريقة في العالم يمكن فيها لأوكرانيا هزيمة روسيا، مشيرا إلى الورطة الخطيرة التي وقعت فيها أوروبا بانخراطها في أزمة أوكرانيا.

وأضاف كينيدي: "لا أعتقد أن هناك أي طريقة في العالم يستطيع فيها الأوكرانيون هزيمة الروس. أعتقد أن أوروبا في ورطة خطيرة الآن. في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ترى كل أعمال الشغب هذه. في هذه البلدان، هناك مشاكل داخلية، في أوروبا، لا توجد رغبة في إرسال مواطنيها للموت من أجل أوكرانيا، ولم يبق لدى الأوكرانيين أحد".

وخلص إلى أن الرجال في سن التجنيد في أوكرانيا يحاولون بكل قوتهم مغادرة البلاد للإفلات من تجنيدهم.

وسبق لكينيدي وقال إن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى "مفرمة لحم"، حيث جرّت كييف إلى الحرب ضد روسيا لتحقيق أهدافها الجيوسياسية.