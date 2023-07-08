تحطم طائرة رجال أعمال في حقل بكاليفورنيا.. ومقتل ركابها

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لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر سقوط طائرة في حقل بجنوب كاليفورنيا، صباح اليوم السبت، قبل أن تشتعل فيها النيران.

واشتعلت النيران في الطائرة وفي ما يقرب من فدان من الأرض الزراعية. تحطمت الطائرة بالقرب من مطار في مدينة موريتا الواقعة في جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وكانت الرحلة قد غادرت من مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس قبل أن تسقط في الحقل، حسب ما ذكرت محطة "كيه تي إل إيه". ووصفت المحطة الطائرة بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550)، بحسب "أسوشيتد برس".

كما تم الإعلان عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث بعد وقت قصير من العثور على الطائرة المحترقة بعد الساعة 4:15 صباحا، وفقا لإدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد.

ولم يتم الكشف عن هويات القتلى في الحادثة، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية في الحادثة.