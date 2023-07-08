وزير مصري: العقوبات المفروضة على روسيا لن تمنع التعاون بيننا

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن العقوبات المفروضة على روسيا لن تؤثر على الأرجح على التعاون بين مصر وروسيا في قطاع الطاقة.

وأوضح الوزير المصري في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” الروسية، بالقول إنه “بالإضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية، تعمل ثلاث شركات روسية في مصر، وهي “روسنفت” التي تعمل في حقل ظهر في البحر الأبيض المتوسط، و”لوك أويل” التي تعمل في مشاريع إنتاج النفط في الصحراء الغربية، و”زاروبجنفت” التي تشارك في مشروعات بجنوب مصر”.

وأشار الوزير على هامش ورشة عمل لمنظمة “أوبك” في فيينا إلى أن الشركات الروسية المذكورة تنشط بالشراكة مع مصر منذ سنوات.

وقال الملا “لا أعتقد أن العقوبات المفروضة على روسيا ستؤثر على هذا التعاون”.