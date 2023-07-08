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الصين تأمل بمساعدة الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات التجارية بين البلدين

8
JULY
2023
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صرحت وزارة المالية الصينية بأن بكين تأمل بمساعدة واشنطن في خلق ظروف ملائمة للتطوير الطبيعي للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “وفقا لما اتفقت عليه الصين والولايات المتحدة، تقوم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بزيارة إلى الصين في الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، وهذا إجراء ملموس لتنفيذ الإجتماع الهام الذي تم التوصل إليه في اجتماع القادة الصينيين والأمريكيين في بالي (على هامش قمة مجموعة العشرين في عام 2022) وتعزيز التعاون والتبادلات في القطاع المالي بين البلدين”.

وأضاف البيان أن جوهر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة ينحصر في الفائدة المتبادلة والنتائج متبادلة المنفعة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك رابحون في الحروب التجارية وقطع الاتصالات.

وتابع: “نأمل بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة من أجل خلق ظروف ملائمة للتطوير السليم للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتحقيق النتائج متبادلة المنفعة”.

وتزور وزيرة الخزانة الأمريكية الصين للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وذلك بعد عدة أسابيع من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وبالرغم من تصريحات الإدارة الأمريكية الحالية حول نيتها تطبيع العلاقات مع الصين لا يزال مستوى التناقضات المتراكمة بين البلدين في مجال الاقتصاد والقطاع المالي قبل وصول يلين أعلى بكثير مما كان عليه في عهد سلفها ستيفن منوتشين أثناء رئاسة دونالد ترامب.

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