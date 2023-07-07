جريمة مروعة هزّت العراق ودوافعها صادمة...قتلت زوجها ورمت جثته في مكب النفايات!

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بعد انقضاء 24 ساعة على تنفيذ جريمتها المروعة، أوقفت وكالة الاستخبارات العراقية الخميس متهمة بقتل زوجها وشخص مأجور ساعدها، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت وكالة الاستخبارات، أن "مفارز وكالة الاستخبارات استنفرت جهودها الاستخبارية والفنية، وذلك بعد حادثة العثور على جثة مواطن بداخل حقيبة سفر مرمية في مكب النفايات، ما أثار تاثيراً كبيرا على نفوس المواطنين وآدمية الإنسان، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات".

وأضاف البيان: "بأقل من 24 ساعة استطاعت مفارز الاستخبارات من القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة، والمؤلفة من زوجة المجني عليه وشخص مأجور"، مشيرًا أنه "وبعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المواطن مقابل مبلغ مالي، وقد اُحيل الجناة إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".