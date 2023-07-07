احتفال صاخب بانطلاق مهرجان الركض مع الثيران في إسبانيا

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احتفلت مدينة بامبلونا في شمال إسبانيا ببدء مهرجان شهير للركض مع الثيران يستمر لتسعة أيام وذلك بمراسم وإطلاق ألعاب نارية في احتفال يعرف باسم (شوبيناسو).

وفي الساحة الرئيسية في المدينة وكل الشرفات المطلة عليها، احتشد آلاف المحتفلين وهم يرتدون ملابس بيضاء عادة ما تحولها بقع حمراء يحتفلون برشها على ثيابهم إلى الون الوردي.

وبعد سماع صوت إطلاق ألعاب نارية إيذانا ببدء المهرجان، هتفت الحشود «يحيا سان فيرمين» في إشارة لقديس المدينة الذي يبجلونه ثم انطلقت فرقة موسيقية لتعزف ألحانا تقليدية على آلات نفخ وطبول في مسيرة احتفالية بالساحة.

وهذا العام هو الذكرى المائة لأول زيارة للكاتب والروائي الأميركي الشهير إرنست هيمنغواي للمهرجان الذي اشتهر عالميا من خلال روايته الصادرة عام 1926 (ذا صن ألسو رايزيز) أو «سوف تشرق الشمس».