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أميركا تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

7
JULY
2023
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قال مسؤولون أميركيون الخميس إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة الغزو الروسي، في خطوة عارضتها منظمات معنية بحقوق الإنسان لكنها ستقدم للهجوم الأوكراني المضاد عامل قوة جديداً.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين (اشترطوا عدم نشر هوياتهم) لـ«وكالة رويترز للأنباء» إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات الأسلحة، التي تشمل ذخائر عنقودية تطلقها مدافع «هاوتزر» عيار 155 ملليمتراً، الجمعة على أقرب تقدير. وقال أحد المسؤولين إن هذا الإجراء قيد الدراسة الجادة منذ أسبوع على الأقل.

وقال البيت الأبيض إن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا قيد الدراسة لكنه لم يصدر أي إعلان. ومن المقرر أن يحضر الرئيس جو بايدن قمة لحلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل في ليتوانيا يتوقع أن تهيمن عليها الحرب الأوكرانية.

ودعت «منظمة هيومن رايتس ووتش» كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى الكف عن استخدام الذخائر العنقودية وحثت الولايات المتحدة على عدم توفيرها. وقالت المنظمة إن القوات الروسية والأوكرانية استخدمت تلك الذخائر التي قتلت مدنيين أوكرانيين.

وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية، التي تحظرها أكثر من 120 دولة، عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصاً على مساحة كبيرة بشكل عشوائي، مما يهدد حياة المدنيين. وتشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطراً يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع.

ويحظر قانون صدر عام 2009 تصدير الولايات المتحدة الذخائر العنقودية التي تتجاوز معدلات فشل القنابل الصغيرة فيها الواحد في المائة، وهو ما ينطبق تقريباً على كل مخزون الجيش الأميركي. ولكن بوسع بايدن تجاوز الحظر كما فعل سلفه دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) 2021 للسماح بتصدير تكنولوجيا الذخائر العنقودية إلى كوريا الجنوبية.

وتحث أوكرانيا أعضاء «الكونغرس» على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخائر عنقودية تعرف باسم الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن إدارة بايدن تبحث إرسال الذخائر المحسنة إلى أوكرانيا، ولكن فقط التي تقل معدلات الفشل فيها عن 2.35 في المائة.

وقال المسؤولون إنه بموجب حزمة المساعدات التي سيتم الإعلان عنها، التي من المتوقَّع أن تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار، ستتلقى أوكرانيا أيضاً ذخيرة لأنظمة «هيمارس» الصاروخية ومركبات مثل مدرعات «برادلي» القتالية وناقلات جنود مدرعة من طراز «سترايكر».

وستكون هذه الحزمة الثانية والأربعين التي توافق عليها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

الشرق الأوسط
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