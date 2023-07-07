6 قتلى في حريق شب في دار للمسنين بميلانو

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قضى 6 من نزلاء دار للمسنين في ميلانو بشمال إيطاليا، وأُصيب عدد كبير آخر في حريق شبّ ليل الخميس - الجمعة، على ما أفادت فرق الإطفاء.

وأوضح المصدر نفسه عبر «تويتر»: «قضى 6 أشخاص، بينما نُقل آخرون إلى المستشفى بعد تنشقهم الدخان، وأنقذ رجال الإطفاء عشرات النزلاء الآخرين».

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن 81 شخصاً جُرحوا، بينهم 2 في حالة خطرة. وتم إجلاء 170 شخصاً.

والقتلى الستة هم 5 نساء تتراوح أعمارهن بين 69 و87 عاماً، ورجل يبلغ من العمر 73 عاماً.

وذكرت وكالة الأنباء «آجي» أن سيدتين تقيمان في غرفة مشتركة لقيتا حتفهما في النيران، بينما توفي الآخرون اختناقاً بالدخان.

واندلع الحريق قبيل الساعة 02.00 (00.00 ت غ) في دار لرعاية المسنين في وسط ميلانو. وشاهد مصور «وكالة الصحافة الفرنسية» جثتين على نقالتين صباح الجمعة.

وصرح جوزيبي سالا رئيس بلدية ميلانو بأن «الحريق اندلع على ما يبدو في غرفة السيدتين اللتين لقيتا حتفهما».

وتحدثت الوكالة عن شخصين في حالة حرجة.