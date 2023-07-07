الخارجية الأميركية: إدارة بايدن لم تصرح بإجراء محادثات «سرية» مع الروس

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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لم تصرح بإجراء اجتماعات سرية عقدها مسؤولون كبار سابقون في الأمن القومي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومسؤولين روس آخرين حول إجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأفادت شبكة «إن.بي.سي نيوز» بأن مسؤولين أميركيين سابقين اجتمعوا مع لافروف في نيويورك في أبريل (نيسان)، وانضم إليهم ريتشارد هاس الدبلوماسي الأميركي السابق والرئيس المنتهية ولايته لمجلس العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى اثنين من المساعدين السابقين بالبيت الأبيض.

وأضافت الشبكة أنه لم يتضح عدد المرات التي أجرت فيها المجموعة، التي شملت مسؤولين سابقين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مباحثات مع مسؤولين روس كبار آخرين يُعتقد أنهم مقربون من الكرملين. مشيرة إلى أن شخصاً واحداً على الأقل لم تحدد هويته من المجموعة سافر إلى روسيا.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله: «لم توافق إدارة بايدن على هذه المباحثات (...) مثلما قلنا مراراً، لا شيء يخص أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا»، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل تزويد كييف بالأسلحة ليكون بوسع المسؤولين الأوكرانيين «التفاوض من مركز قوة حينما يعتقدون أن الوقت المناسب قد حان».

ونقلت «إن.بي.سي نيوز» عن ستة أشخاص مطلعين على المباحثات أنها استهدفت إرساء أساس لمحادثات محتملة لوقف الحرب التي اندلعت مع بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ونقلت أيضاً عن مصدرين قولهما إن المباحثات جرت بعلم الإدارة لكن ليس بتوجيه منها، وإن من اجتمعوا مع لافروف أطلعوا البيت الأبيض على التفاصيل عقب الاجتماع.