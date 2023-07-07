وكالة الطاقة الذرية «تحرز تقدماً» بشأن الوصول لمحطة زابوريجيا

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أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم (الجمعة)، أن الوكالة «تحرز تقدماً» بشأن الوصول إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعدما تحدثت كييف عن احتمال وجود متفجرات على سطحها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح غروسي في طوكيو، قائلاً: «أظن أننا نحرز تقدماً»، مشيراً إلى أن مسؤولين زاروا مواقع تشمل أحواض التبريد، لكن لم يحصلوا بعد على إذن بزيارة السطح، الذي تؤكد أوكرانيا أن عبوات ناسفة محتملة زُرعت عليه.

وأعلنت أوكرانيا أمس (الخميس) «تراجع التوتر» حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بعد تبادل اتهامات بين كييف وموسكو هذا الأسبوع بالتخطيط لاستفزازات في المنشأة الذرية.

وقالت الناطقة العسكرية نتاليا غومينوك إن «التوتر يتراجع تدريجياً»، ناسبة ذلك إلى «العمل الجبار» لجيش كييف، والجهود الدبلوماسية «مع شركائنا الأجانب الذين يضغطون» على روسيا.

والمخاوف على سلامة هذه المنشأة، وهي الأكبر في أوروبا، مستمرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت كييف قالت، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن موسكو تخطط «لاستفزازات خطرة» في المحطة.