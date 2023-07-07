عشرات الجرحى في تصادم حافلتين بنيويورك

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أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحا مساء الخميس في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.

وقال كيفن مورفي نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحادث وقع في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

وبحسب بول هوبر نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء فإن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو. نقلنا 18 مصابا إلى المستشفى، وليسوا في وضع يهدد حياتهم".

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.