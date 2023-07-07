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فرصة للتواصل والتهدئة.. وزيرة الخزانة الأميركية تزور الصين

7
JULY
2023
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تجتمع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مع كبار المسؤولين الصينيين بمن فيهم رئيس الوزراء لي تشيانغ في بكين الجمعة في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وتأتي الزيارة في وقت يدعو بعض السياسيين الأميركيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
 
كما تأتي الزيارة بعد أسابيع قليلة على زيارة أجراها وزير الخارجية أنتوني بلينكن وتجسد رغبة إدارة بايدن في إعادة الاتصال مع بكين.
 
وهذه أول زيارة تجريها يلين للصين منذ توليها منصبها في 2021 ومن المقرر أن تلتقي الجمعة رئيس الوزراء لي تشيانغ المسؤول خصوصا عن القضايا الاقتصادية في بلاده.
 
وحذر مسؤول في وزارة الخزانة الخميس من أن الولايات المتحدة لا تتوقع تقدما محددا خلال هذه الزيارة، لكنها تأمل في تبادلات بناءة يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من المناقشات الملموسة.
 
وقالت يلين الخميس إن "هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال وسوء الفهم".
 
وشهدت العلاقات الصينية الأميركية توترات كبيرة إثر حرب تجارية غير معلنة بين البلدين مع تشديد أميركي لمنع وصول الصين لتكنولوجيا تخص الرقائق الإلكترونية.
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