تحقيق في فرنسا بعد تدخل "مشاة البحرية" بقمع الاحتجاجات

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فتحت البحرية الفرنسية تحقيقا في مزاعم عن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع مثيري الشغب في مدينة لوريان الغربية التي تضم قاعدة عسكرية كبيرة، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء.

وكانت صحيفة "لو تيليغرام" المحلية قد نشرت صورا لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" كما تسمى وهم يقومون بصد مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في المدينة ليل الجمعة.

كما صرح شاب يبلغ 25 عاما لصحيفة "ويست فرانس" إنه عضو في القوات المسلحة وتدخل لدعم الشرطة مع حوالي 30 من زملائه حتى "لا يتركوا البلد يحترق".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان أن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في لوريان "فتحت تحقيقا بدأ يأخذ مجراه، وحتى معرفة النتائج لن يكون هناك تعليق آخر".