الرئيس الصيني: العالم دخل حقبة جديدة من الاضطرابات ومن الضروري تعميق التخطيط للحرب وللقتال

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رأى الرئيس الصيني شي جينبينغ أن جيش البلاد يجب أن "يجرؤ على القتال"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بينما كان يتفقد وحدات في منطقة متوترة قرب تايوان.

وأفادت محطة "سي سي تي في" الحكومية بأنه خلال عملية تفقد لقيادة الميدان الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، توجه شي للعسكريين بأنه يتعين عليهم "أن يجرؤوا على القتال (...) وأن يدافعوا بحزم عن السيادة الوطنية والأمن".

ونقلت المحطة عن شي قوله: "دخل العالم حقبة جديدة من الاضطرابات والتغيير، وأصبح الوضع الأمني في بلادنا أكثر اضطرابا".

ولفت، بحسب المحطة، إلى أن "من الضروري تعميق التخطيط للحرب وللقتال... التركيز على التدريب العسكري للقتال الفعلي وتسريع تحسين قدرتنا على الانتصار".