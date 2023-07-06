إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في إطلاق نار بشمالي الضفة الغربية

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أصيب إسرائيلي، الخميس، بجروح خطيرة بإطلاق نار قرب مستوطنة "كيدوميم" الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم تلقي بلاغ عن إطلاق نار بالقرب من كيدوميم" دون مزيد من التفاصيل.

ولكن إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى "إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة" دون أن توضح إذا ما كان مدنيا أو جنديا.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق إلى أنه "تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية "13" إن الفلسطيني مطلق النار فر من المكان قبل "تحييده" في موقع قريب.

بدوهم قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أغلق طريق نابلس قلقيلية أمام حركة السير، وسط تواجد مكثف لقوات من الشرطة والجيش.

كما أشار الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل مدينة نابلس أمام حركة المركبات.