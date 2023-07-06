قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق، مشيرا إلى أنه حثّ الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا.

وأضاف زيلينسكي في حديث لشبكة "سي إن إن": "أنا ممتن للولايات المتحدة بوصفها قائدة دعمنا، لكنني أخبرتهم وكذلك القادة الأوروبيين أننا نود أن نبدأ هجومنا المضاد في وقت مبكر، وأننا بحاجة إلى كل الأسلحة والعتاد من أجل ذلك".

وتابع: "لماذا؟ ببساطة لأننا إذا بدأنا لاحقا، فسوف يسير الهجوم بوتيرة أبطأ".

وأقرت كييف، الأحد، بأن القوات الروسية أحرزت تقدما في 4 مناطق شرقي أوكرانيا، حيث تدور معارك ضارية في "كل مكان"، مشيرة إلى أن الوضع يتسم بالتعقيد.

وأكدت القوات الأوكرانية في الوقت ذاته أنها "حققت تقدما جزئيا" في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه منذ أسابيع.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، على مواقع التواصل الاجتماعي: "معارك ضارية تدور في كلّ مكان. الوضع معقّد".

وأضافت أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

وأوضحت أن "العدو يتقدم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان. العدو يتقدم أيضا في قطاع سفاتوف".

ومنذ بدء الهجوم المضاد في يونيو الماضي، قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على مجموعة من القرى في الجنوب الشرقي.

ويأتي ذلك رغم أن روسيا ما تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب الشرقي.