إذاعة الجيش الإسرائيلي: واشنطن تطالب تل أبيب بترميم البنية التحتية المدنية في جنين

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية قالت إن على تل أبيب أن تعيد ترميم البنية التحتية المدنية في جنين عقب العملية العسكرية الأخيرة.

وذكرت الإذاعة أن الإدارة الأمريكية أكدت أنها ستكون في تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لأجل ذلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

وشهدت جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم منذ 20 عاما" لمخيم جنين.

وفي الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية نشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جزءا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.