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نتنياهو يعلن اختطاف إسرائيلية في العراق من قبل "كتائب حزب الله" ويحمل بغداد المسؤولية

6
JULY
2023
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاربعاء، "اختطاف" باحثة إسرائيلية في العراق منذ عدة أشهر، من قبل " كتائب حزب الله" العراقية، وأنها الآن رهينة لديهم.

 

وكشف المكتب، في بيان له، أن الباحثة "المخطوفة" تدعى إليزابيث تسوركوف وهي مواطنة إسرائيلية-روسية مزدوجة الجنسية".

وزعم البيان أن "تسوركوف فقدت في العراق منذ عدة أشهر، وتم احتجازها من قبل الميليشيا الشيعية كتائب "حزب الله" العراقية".

وأشار إلى أنها لا تزال على قيد الحياة، وأن الحكومة الإسرائيلية تحمل العراق مسؤولية سلامتها.

ووفقا للبيان: "توجهت تسوركوف إلى العراق بجواز سفرها الروسي، بنية التقدم للحصول على شهادة الدكتوراه والبحث الأكاديمي نيابة عن جامعة برينستون في الولايات المتحدة"، دون تحديد الفترة التي "اختطفت" فيها بالضبط، إلا أن بعض التقارير الإسرائيلية اشارت إلى أن الحادث وقع قبل نحو 4 أشهر.

وخلص البيان إلى أنه "يتمّ التعامل مع الحدث من قبل السلطات الإسرائيلية المختصة، مع القلق على سلامة إليزابيث تسوركوف"".

 

روسيا اليوم
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