امرأة في نيوزيلندا تخسر 42 ألف دولار والسبب رسالة نصية

A + A -

خسرت امرأة من مدينة كوينزتاون في نيوزيلندا 42 ألف دولار بعدما ضغطت على رابط وصلها عبر رسالة اعتقدت أنها من بنك نيوزلندا "BNZ".

وفي التفاصيل، تلقت سيدة أعمال المغتربة الكندية سافانا جاكسون رسالة نصية يوم 22 يونيو الماضي وضغطت على الرابط وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها البنكي وعلى الفور رأت بأمّ عينيها المبلغ المالي يتبخر من الحساب.

وبحسب موقع "Stuff" المحلي، فإن جاكسون تشعر بأن بنكها قد تخلى عنها في الأزمة عندما أبلغها بعد 12 يوما من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددا.

وكان البنك قد حذر في العام الماضي من محاولات لقرصنة الحسابات عبر رسائل على الهاتف يزعم مرسلوها أنها من البنك، وحينها دعا العملاء إلى عدم الضغط على أي رابط يصلهم بهذه الطريقة، وطلب من الذين ضغطوا على روابط بالفعل ان يتواصلوا مع البنك بشكل فوري.

من جانبها قالت جاكسون إنها تلقت رسالة نصية "من بنك نيوزلندا تقول (يرجى فقط التأكيد على أن جهازا آخر تم إضافته إلى حسابك)".