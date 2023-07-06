living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبيرتان أمميّتان: العملية الإسرائيلية في جنين قد ترقى إلى «جريمة حرب»

6
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت خبيرتان أمميّتان مستقلّتان، الأربعاء، إنّ «الضربات الجوية والعمليات البرية» التي نفّذتها القوات الإسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفّة الغربية هذا الأسبوع «يمكن للوهلة الأولى أن ترقى إلى جرائم حرب».

وأشارت المقرّرتان الأمميّتان إلى أنّ هذه «الهجمات هي الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيّم جنين في 2002».

والخبيرتان هما المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا باولا غافيريا بيتانكور. ولا تعبّر هاتان الخبيرتان عن موقف الأمم المتّحدة.

وشدّدت ألبانيز وبيتانكور على أنّ «عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، التي تقتل وتلحق أذى جسدياً بالغاً في صفوف سكانها وتدمّر منازلهم وبناهم التحتية وتهجّر عشوائيا آلاف الأشخاص، تشكّل انتهاكات صارخة للقانون الدولي ولمعايير استخدام القوة ويمكن أن ترقى إلى جريمة حرب».

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء انتهاء عمليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وقد قُتل خلالها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

والعملية التي أطلقت فجر الاثنين هي الأوسع نطاقا منذ سنوات في الضفة الغربية، وقد شارك فيها مئات الجنود ومسيّرات وجرافات تابعة للجيش في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي لها، والذي يعدّ معقلاً لفصائل فلسطينية مسلّحة.

وفرّ نحو أربعة آلاف فلسطيني من مخيم جنين ليل الاثنين - الثلاثاء إثر الضربات الجوية العنيفة، وفق ألبانيز وبيتانكور.

وبحسب هاتين الخبيرتين لم تكن الهجمات الإسرائيلية مبرّرة في نظر القانون الدولي وقد «شكّلت عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني».

وشدّدتا على أنّ «الفلسطينيين (الموجودين) في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أشخاص يحميهم القانون الدولي ومكفولة كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك قرينة البراءة»، مشدّدتين على «عدم جواز أن تعاملهم قوة الاحتلال على أنّهم تهديد جماعي للأمن».

ومنذ مطلع العام ازدادت حدّة التوترات في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بعدما شُكّلت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد برئاسة بنيامين نتانياهو.

وشهد شمال الضفة الغربية موجة هجمات فلسطينية ضدّ إسرائيليين، وأعمال عنف ضدّ فلسطينيين ارتكبها مستوطنون يهود.

واستهدفت جنين ومخيم اللاجئين مراراً بعمليات إسرائيلية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   