مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا والكويت

A + A -

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم، توقيع إيطاليا والكويت مذكرة حول “الحوار الاستراتيجي لرفع مستوى العلاقات وبرنامج تنفيذي للأعوام 2023-2025 لتوسيع التعاون في المجالات الثقافية والعلمية”.

وأشارت إلى أن “التوقيع على الاتفاقيات تم خلال اجتماع عقد في قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية، بين وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح”.

وأكد تاياني أن “الكويت شريك رئيسي لإيطاليا في الشرق الأوسط، وتعتزم روما تعزيز العلاقات الثنائية معه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والبيئية والعلمية والثقافية”.

وعن التعاون في القطاع الاقتصادي و التجاري، تحدث تاياني عن “المستوى الممتاز للتجارة مع زيادة تجاوزت 53 في المائة في عام 2022، مما يجعل إيطاليا المصدر الأوروبي الأول للكويت”.

وكشف عن “عزم بلاده زيادة تعزيز وجود الشركات الإيطالية في البلاد وتقديم أفضل ما في نظام الإنتاج المتميز لروما في القطاعات التي تركز عليها الحكومة الكويتية في خطة الكويت الجديدة 2035”.

ولفت بيان الخارجية إلى أن “الوزيرين الإيطالي والكويتي حضرا التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك “كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي” الإيطالي والصندوق الكويتي للتنمية، وهي أداة مهمة ستسمح لإيطاليا والكويت بتطوير مشاريع تعاون تنموي في دول ثالثة، بالتماشي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

وأعلن أن “هدف مذكرة التفاهم يتمثل في وضع إطار مرجعي للتعاون الفني والعمل المشترك بين الطرفين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية وتبادل المعلومات والخبرات الفنية”.

ولفت إلى أنه “وقع على المذكرة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام بالإنابة وليد الشيخ البحر، وبالنيابة عن البنك الإيطالي الرئيس التنفيذي داريو سكانابيكو، على هامش لقاء سالم عبدالله الجابر الصباح وتاياني”.

إلى ذلك، عقد وزير خارجية الكويت يرافقه تاياني اجتماعا مقتضبا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.