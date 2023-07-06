وزير الدفاع البلغاري يقترح إلغاء زيارة زيلينسكي إلى صوفيا

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أفاد وزير الدفاع البلغاري، تودور تاغاريف، بإمكانية إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المقررة إلى صوفيا، بدعوى تسرب معلومات تخص الزيارة عبر وسائل الإعلام قبل أوانها.

وقال تاغاريف في حديث لوكالة الأنباء البلغارية BTA، “أتيحت لي الفرصة للتعبير عن أسفي واستيائي لوسائل الإعلام، حول تسرب بعض المعلومات التي تخص زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للبلاد”.

وشدد على أنه “لا ينبغي حدوث تسريب للمعلومات من هذا القبيل، بالنظر إلى الصراع العسكري الذي تمر به أوكرانيا، والمخاطر التي يمكن أن تحيط بزيلينسكي بصفته القائد الأعلى لبلاده”.

وخلص تاغاريف إلى أن تسريبات المعلومات حول زيارة زيلينسكي إلى بلغاريا، يمكن أن تكون سببا رئيسيا ومبررا لإلغاء الزيارة، ولو أنها كانت مخططة بالفعل.

وأفادت وسائل إعلام بلغارية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن زيلينسكي سيزور أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، مرجحة أن تتم الزيارة يوم الخميس المقبل.