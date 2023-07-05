بوشلين يكشف ما خسرته قوات كييف في المرحلة الأولى من هجومها المضاد

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أكد القائم بأعمال جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن المرحلة الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد لم تظهر أي نتيجة عمليا.

وقال بوشيلين: “الهجوم المضاد سيء السمعة، على الأقل المرحلة الأولى منه، لم تظهر أي نتيجة، باستثناء تدمير الكثير من آليات “الناتو” والخسائر في الأفراد”.

وشدد على أن المرحلة الثانية من الهجوم الأوكراني يمكن أن تصبح أوسع نطاقا، حيث لا يزال لدى العدو احتياطي كاف من القوات والمعدات.

وأشار إلى أنه في المرحلة الأولى من الهجوم، استخدمت كييف الوحدات المختلطة، حيث كان هناك العديد من الوحدات المعبأة.