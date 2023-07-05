بعد 36 يوما تحت الماء.. كوريا الجنوبية تعلن نتيجة ملاحقتها لبقايا صاروخ أطلقته جارتها

A + A -

استعادت كوريا الجنوبية حطام قمر صناعي كوري شمالي للتجسس وخلصت إلى أنه "بلا فائدة عسكرية"، وفقا لما صرح به الجيش في كوريا الجنوبية.

وبهذه الاستعادة، تكون سيئول أنهت عملية استمرت لمدة 36 يوما لانتشال الحطام الغارق بعد فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ فضائي في أواخر مايو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش رفع أجزاء أساسية متعددة من الصاروخ والقمر الصناعي من خلال العملية التي بدأت في يوم 31 مايو وانتهت في وقت سابق من اليوم.

قام خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل للحطام ووجدوا أن حطام القمر الصناعي بلا فائدة عسكرية، وفقا لهيئة الأركان.

وأطلقت كوريا الشمالية في 31 مايو صاروخ تشوليما-1 الذي يحمل القمر الصناعي ماليكيونغ-1، ولكنه تحطم في البحر بسبب دوران محرك المرحلة الثانية بشكل غير طبيعي، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

بدأ الجيش الكوري عملية الانتشال فور الإطلاق وتمكن من انتشال جزء من المرحلة الثانية من الصاروخ في 15 يونيو في ظل توقعات بأن تحليل الجزء المنتشل يمكن أن يلقي الضوء على التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصاروخ بعيد المدى.