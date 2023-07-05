15 قتيلاً بسبب أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين

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قتل 15 شخصا وفقد أربعة آخرون بعد هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين كما ذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا) اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار «أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين».

وكانت معظم مناطق الصين قد شهدت في الأيام الأخيرة موجة من الحر الشديد، قبل أن تنحسر وتعود الأمطار، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت وزارة الموارد المائية الصينية قد أعلنت قبل نحو أسبوع أن مستويات المياه في 16 نهرا تقع في الجزء الجنوبي للبلاد، تجاوزت خطوط التحذير بسبب هطول الأمطار في الآونة الأخيرة.

وأوضحت تلك الأنهار هي في الأغلب روافد للأنهار الرئيسية التي تتدفق عبر غواندونغ وغوانغشي وهونان وجيانغشي ويوننان.