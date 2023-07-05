مقتل شخص وإصابة 4 جراء اشتعال ألعاب نارية معدَّة لاحتفالات يوم الاستقلال في تكساس

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قال مسؤولون إن ألعاباً نارية كانت تُعد من أجل أحد عروض الرابع من يوليو (تموز) في ولاية تكساس الأميركية اشتعلت داخل مخزن يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 وتدمير المبنى الذي كانت تُخزن فيه.

وقع الحادث بالقرب من بلدة غيلمر بينما كانت الألعاب النارية تُعد للاحتفال بيوم الاستقلال في كيلغور القريبة، وكلتاهما في مقاطعة أبشور الريفية على بُعد نحو 200 كيلومتر من شرق دالاس.

وقال ديفيد كبير النواب في مكتب رئيس شرطة مقاطعة أبشور، إن الاشتعال أدى إلى اندلاع "حريق كبير" دمَّر المبنى.

وألغي عرض الألعاب النارية في كيلغور.