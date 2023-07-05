ماكرون يستقبل رؤساء البلديات وسط تراجع أعمال الشغب

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أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس (الثلاثاء) «حذراً شديداً» حيال العودة إلى الهدوء بعدما شهدت فرنسا 7 ليال متتالية من أعمال شغب أوقعت أضراراً كبرى، لكنه عدّ أن «ذروة» هذه الأعمال قد مرت، وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الأشد تضرراً.

وقال الرئيس الفرنسي، وفق أحد المشاركين: «هل العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى الحذر حيال ذلك، لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «إنه النظام الجمهوري الدائم الذي نريده جميعاً والذي سنتمسك به. إنه الأولوية المطلقة»، وشكر في الوقت نفسه المسؤولين البلديين وكل الشرطيين وعناصر الدرك والشرطيين البلديين ورجال الإطفاء.

وبعد أسبوع على اندلاع أعمال الشغب بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى «نائل.م» البالغ 17 عاماً خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة الماضية عدداً محدوداً من التوقيفات بلغ 72؛ بينهم 24 في باريس وضاحيتها القريبة، في مقابل مئات الأشخاص في أوج أعمال العنف.

ووقعت عمليات تخريب جديدة، وتعرّضت مقار شرطة ودرك لهجمات. ومساء الثلاثاء توقف النقل بالترامواي والحافلات في ضواحي باريس عن العمل بدءاً من الساعة 22:00 (20:00 بتوقيت غرينيتش).

وهذا الإجراء الهادف للحفاظ على أمن المسافرين جرى تأخيره ساعة مقارنة مع الأيام السابقة.

ووفق الأرقام التي نقلتها وزارة الداخلية الفرنسية، فإنّ 3486 شخصاً أوقفوا، وأُحرقت 12.202 سيارة، و تعرضت للحرق أو التخريب 1105 مبانٍ، و209 مراكز للشرطة الوطنية والدرك أو الشرطة البلدية، منذ ليل 27 إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي.

وفي مدينة مرسيليا الجنوبية التي شهدت بعض أسوأ أعمال الشغب، فتح مدعون عامون تحقيقاً في وفاة رجل يبلغ 27 عاماً ليلة السبت.

ويعتقد أن الشاب أصيب بنوبة قلبية بعد «صدمة عنيفة» جراء إصابته برصاصة مطاطية في صدره من النوع الذي تستخدمه الشرطة الفرنسية.

وقال مكتب الادعاء العام إنه لم يتضح ما إذا كان الشاب مشاركاً في الاحتجاجات أم من المارة.

«الفهم بالعمق»

وتعرض نحو 60 مدرسة لأضرار كبرى. وقال وزير الاقتصاد، برونو لومير، أمس، إن «أكثر من ألف متجر تعرض للنهب أو لهجمات، أو أحرق»، معلناً عن مساعدة «لكل حالة» للأكبر تضرراً، إلى جانب دعم وعدت به شركات التأمين.

وفي حين بدأ جزء كبير من الشباب الفرنسي عطلة صيفية طويلة، تبقي الحكومة على إمكانات هائلة لحفظ الأمن منذ أسبوع.

وحُشد نحو 45 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك مساء الاثنين لليلة الثالثة على التوالي في محاولة لوقف العنف الذي بلغ ذروته الأحد مع هجوم بسيارة على منزل رئيس بلدية «لاي لي روز»، فنسان جانبران، في ضاحية باريس الجنوبية حيث اضطرت عائلته إلى الفرار.

ومن خلال التشاور مع المسؤولين البلديين المنتخبين، أراد ماكرون «بدء عمل دقيق وطويل الأمد لفهم الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث بعمق»، وفق ما أعلن مكتبه.

وعلى غرار ما حدث عام 2005، يعبّر مثيرو أعمال الشغب عن «كراهية» حيال الشرطة وعن شعور قوي بأنّهم منبوذون، خصوصاً الشباب المتحدرين من أصول أجنبية، على ما أكد عالم الاجتماع الفرنسي أوليفييه غالان الباحث لدى «المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا (CNRS)».

وقال زميله دوني ميركلن، الأستاذ في «جامعة السوربون الجديدة» والمختص بشؤون أميركا اللاتينية، إنّ «مثيري أعمال الشغب يهاجمون رموز الدولة؛ لأنها موجودة على نطاق واسع في الأحياء الفقيرة خلافاً لمناطق أخرى في العالم هجرتها الدولة».

معاقبة الاهل

وأضاف: «الجميع يكرر ذلك، هناك مشكلة كبرى في علاقة الشرطة بمثل هذا النوع من السكان»؛ خصوصاً «حين يكون الأمر مستمراً منذ 40 عاماً».

واندلعت أعمال الشغب مساء 27 يونيو الماضي بعدما قتل شرطي بالرصاص في اليوم نفسه الفتى «نائل.م» البالغ 17 عاماً خلال عملية تدقيق مروري في نانتير قرب باريس، وجرى تصوير الواقعة في شريط فيديو.

والأحد، دعت جدة الشاب إلى الهدوء ووقف أعمال التخريب. ووفق حصيلة لوزارة التعليم الوطني، فإن «نحو 60 مدرسة تعرضت لأضرار كبرى؛ بينها نحو 10 مؤسسات دمرت أو دمرت جزئياً».

قضائياً، جاءت الاستجابة سريعة على أعمال النهب والتخريب؛ وتجري محاكمة 374 شخصاً يمثلون أمام المحاكم منذ الجمعة، وفق وزارة العدل.

وأعاد الرئيس ماكرون وحكومته طرح الفكرة التي تحدث عنها اليمين تكراراً وهي معاقبة الأهالي مالياً.

وقال ماكرون خلال زيارة إلى ثكنة للشرطة في العاصمة مساء الاثنين: «يجب عند وقوع أول مخالفة التمكن من معاقبة العائلات مالياً وبسهولة. نوع من رسم بالحد الأدنى فور ارتكاب أول هفوة».