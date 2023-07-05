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بينما تسير مع كلبها... تمساح يهاجم مُسنّة و"يحرس" جثتها!

5
JULY
2023
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أعلنت السلطات الأميركية وفاة امرأة من ولاية ساوث كارولاينا امس الثلاثاء بعد أن هاجمها تمساح بينما كانت تسير مع كلبها قرب مضمار للغولف.

وعُثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاماً ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد آيلاند، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

وعُثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للغولف. وبدا أن التمساح يحرس جثة المرأة ما عرقل جهود إنقاذها، وفقاً لمكتب الشرطة.

ولاحقاً تم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشلت جثة المرأة. ويجري حالياً تشريحها.

يذكر أن هذا هو ثاني هجوم قاتل من تمساح في المقاطعة منذ العام الماضي، وفقاً لرئيس الشرطة.

وكانت امرأة من صن سيتي عمرها 88 عاما قد هوجمت من تمساح في بحيرة قرب منزلها في آب 2022.

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