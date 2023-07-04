أمريكي يستعد لدخول موسوعة غينيس بهواية غريبة.. فما هي؟؟

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حطم رجل أمريكي من ولاية آيوا الأمريكية رقما قياسيا عالميا، ويستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بهواية غريبة، حيث بدأ منذ طفولته بجمع أقلام الرصاص، ليصبح بحوزته 70 ألف قلم.

ووفقا لوكالة "أسوشتيد برس"، كان آرون بارثولمي من سكان مدينة كولفاكس في ولاية آيوا الأمريكية، يجمع أقلام الرصاص الخشبية منذ نعومة أظافره، حيث تمكن حتى اللحظة من جمع 70 ألف قلم.

وأشارت الوكالة إلى أن بارثولمي حطم الرقم القياسي السابق المسجل في موسوعة غينيس بجمع أقلام الرصاص عام 2020، حيث سجل حينها إميليو أريناس وهو من سكان جمهورية الأوروغواي الرقم القياسي بجمع 24 ألف قلم.

ومن جانبه قال بارثولمي لشبكة "كي سي سي آي- تي في" إن "أقلام الرصاص التي يملكها موجودة في مسقط رأسه، وفي كثير من الحالات تكون الشيء الوحيد الذي لا يزال يمثل سجلا لهذا العمل، وهي مجرد طريقة رائعة للحفاظ على التاريخ".

وتوجه اثنان من جمعية جامعي الأقلام الأمريكية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى جمعية كولفاكس التاريخية لإحصاء أقلام بارثولمي، وينتظر الأخير معرفة ما إذا كانت موسوعة غينيس قد وافقت على نتيجة إحصاء أقلامه، حيث تستغرق عملية المعاينة ما يصل إلى ثلاثة أشهر.