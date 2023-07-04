الأمم المتحدة: الغارات الجوية في جنين ألحقت ضرراً كبيراً بالفلسطينيين

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أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، عن قلقه من حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب الأمم المتحدة في بيانه إن الضربات الجوية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف مخيماً مكتظاً بالسكان للاجئين، وتعد هذه ثاني عملية فى جنين تتضمن ضربات جوية خلال أسبوعين.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية ألحقت أضراراً كبيرة بالمباني التي كان يعيش فيها الناس في كل من المخيم والأحياء المحيطة به. وأشار إلى أنه بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، فإن معظم مخيم جنين لا يحصل على مياه الشرب، ويشير التقدير الأولي أيضاً إلى أن معظم المخيم بدون كهرباء.

وبحسب ما ورد، فقد تعرضت المرافق الصحية لأضرار بالغة.