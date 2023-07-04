إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل..!

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تم إخلاء البيت الأبيض مؤقتا يوم الاثنين بعد العثور على عبوة مشبوهة تحتوي على مسحوق أبيض في المبنى، ليتبين بعد الفحص أن العبوة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة.

وقالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، المسؤولة عن أمن الرئيس والبيت الأبيض في بيان إنها اكتشفت "عنصرا غير معروف" في المجمع واتخذت إجراءات احترازية لتطهير المنطقة.

ولم يحدد البيان مكان العثور بالضبط على العنصر أو من تركه هناك، كما لم تكشف عن كمية الكوكايين التي تم اكتشافها أو ما إذا كانت تشكل أي تهديد للرئيس أو موظفيه.

وأثر الإخلاء على عدة مناطق حول البيت الأبيض، وتسبب إغلاق الطرق في اضطرابات بحركة المرور.

و بعد التأكد من عدم وجود تهديد آخر، تم رفع إغلاق الطرق واستأنف البيت الأبيض عملياته العادية.

والكوكايين هو مخدر من الجدول الثاني في الولايات المتحدة، مما يعني أن لديه إمكانية عالية للتعاطي والإدمان ومن غير القانوني امتلاكه دون وصفة طبية من الطبيب.