بوتين: روسيا تتعرض لحرب هجينة وعقوبات غير مسبوقة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن روسيا تتعرض لحرب هجينة يرافقها فرض عقوبات غير مسبوقة.



وذكر بوتين، خلال اجتماع قمة منظمة شنغهاي:

كانت هناك محاولات لتشكيل نظام معاد لروسيا في أوكرانيا.

روسيا تتعرض لحرب هجينة يرافقها فرض عقوبات غير مسبوقة.

روسيا ستتصدى لكل التحديات وستتجاوز العقوبات المفروضة عليها.

دول منظمة شنغهاي تعمل على تعزيز المبادلات التجارية بينها بالعملات المحلية.

ندعو إلى تعزيز العلاقات التجارية والمصرفية والاستثمارية بين دول منظمة شنغهاي.

نطالب بتعزيز التعاون الأمني بين دول المنظمة.

وتعقد اليوم قمة افتراضية لمنظمة شنغهاي للتعاون، التحالف الإقليمي الذي تريد إيران الانضمام إليه.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي أنشئت في 2001، ثماني دول حاليا هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان.