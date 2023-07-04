واصلت القوات الإسرائيلية، لليوم الثاني على التوالي، هجومها على مدينة جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى محيط مخيم جنين، فيما واصلت استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيف، بعد ارغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.

وكانت القوات الإسرائيلية، قد اقتحمت أمس الإثنين، مخيم جنين للاجئين بأكثر من 1000 جندي إسرائيلي، مدعومين بالطائرات الحربية والمسيرة، وقامت بقصفه بالذخيرة الحية، مما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 100 آخرين بينهم 20 في حالة الخطر، وتدمير العديد من المنازل والبنى التحتية المدنية، وقطع الكهرباء والماء عن المخيم.



الهجوم على جنين:

إسرائيل تحشد عددا كبيرا من الآليات العسكرية في جنين ومخيمها.

نزوح نحو 3 آلاف فلسطيني من جنين.

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في جنين إلى 10 فضلا عن 100 جريح.

مسؤولون إسرائيليون يتوقعون الحاجة لـ24 ساعة لإكمال الهجوم على جنين.

شاركت قوات إسرائيلية كبيرة تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة.

قصفت طائرات إسرائيلية بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

حاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربطه مع المدينة، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه.

منعت القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الدخول لنقل المصابين لتلقي العلاج.

الجيش الإسرائيلي اعتقل 120 فلسطينيًا من مخيم جنين خلال العملية العسكرية المتواصلة حتى اليوم.

اجتماع القيادة الفلسطينية

وقررت القيادة الفلسطينية، أمس الاثنين، عقب اجتماعها برئاسة محمود عباس، لبحث العدوان على جنين ومخيمها، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وتقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية.

كما قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على إسرائيل، وغيرها من القرارات الهامة.

مخيم جنين

يقع مخيم جنين الذي أقيم عام 1953، إلى الغرب من مدينة جنين.

يطل على سهل مرج بن عامر من جهة الشمال؛ وتحده من الجنوب قرية برقين، وتحيط به عدة مرتفعات.

بلغت مساحة المخيم عند الإنشاء 372 دونماً، اتسعت إلى حوالي 473 دونماً، وبلغ عدد سكانه عام 1967 حوالي 5,019 نسمة؛ وفي عام 2007 وصل إلى 10,371 نسمة.

حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكانه في منتصف عام 2023 نحو

وتسببت الهجمات الإسرائيلية، التي استخدمت فيها الطائرات المسيرة، في نزوح نحو 3 آلاف فلسطيني، في ظل توقعات بتزايد التصعيد الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة.