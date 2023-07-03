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زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي

3
JULY
2023
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 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أنّه أمر بطرد سفير جورجيا في كييف احتجاجاً على تدهور صحّة الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية أيضاً والذي ظهر في اليوم نفسه في تبيليسي هزيلاً للغاية.

وقال زيلينسكي في قناته على تطبيق تلغرام "لقد طلبت اليوم من وزارة الخارجية أن تستدعي السفير الجورجي وأن تبلغه احتجاجنا الشديد وأن تطلب منه مغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة لإجراء محادثات مع عاصمته".

وجدّد الرئيس الأوكراني مطالبة تبيليسي بأن "تسلّم" ساكاشفيلي إلى كييف وبـ"إنقاذ هذا الرجل".

واتّهم زيلينسكي موسكو بالعمل على "قتل" الرئيس الجورجي الأسبق الذي يقول أنصاره إنّه تعرّض في حبسه في بلده لعملية تسميم.

وتزايدت المخاوف على صحّة الرئيس الأسبق المسجون بعد ظهوره الإثنين على شاشة التلفزيون، للمرة الأولى منذ أشهر عدة، في مشاهد بدا فيها ضعيفاً وهزيلاً جداً.

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