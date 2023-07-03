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تراجع حدة التظاهرات في فرنسا.. واعتقال 157 شخصا فقط

3
JULY
2023
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تراجعت حدة التظاهرات في مختلف المناطق الفرنسية، وساد هدوء في مدن كانت شهدت توترات واشتباكات في الليالي الماضية، فيما أعلن عن وفاة عنصر إطفاء فرنسي.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن أقل من 160 شخصا اعتقلوا ليلا فيما يتصل بأعمال شغب هزت مدنا في أنحاء فرنسا عقب قتل الشرطة لشاب صغير.

ومنح الهدوء النسبي الذي أعقب 5 ليال من أعمال الشغب الصاخبة حكومة إيمانويل ماكرون فرصة لالتقاط الأنفاس في معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع، بعد أشهر قليلة من احتجاجات واسعة النطاق على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية وقبل عام من استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقالت وزارة الداخلية إن 157 شخصا اعتقلوا ليلا، مقارنة مع 700 شخص في الليلة السابقة، وأكثر من 1300 ليل الجمعة.

وقالت الوزارة إن الأرقام المؤقتة تشير إلى أن 3 من بين 45 ألف شرطي تم نشرهم ليلا أصيبوا، وأن أضرارا لحقت بنحو 350 مبنى و300 سيارة.

وأمس الأحد، دعت جدة نائل، الشاب البالغ من العمر 17 عاما الذي قتلته الشرطة في إحدى ضواحي باريس، إلى انتهاء أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد بسبب مقتله.

ومنذ مقتل الشاب يوم الثلاثاء الماضي، أضرم مثيرو الشغب النيران في سيارات ونهبوا متاجر واستهدفوا مقار بلديات ومباني أخرى منها منزل رئيس بلدية إحدى ضواحي باريس.

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