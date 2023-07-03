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طنين صداه تردد عبر الكون للمرة الأولى... ما هي الأصوات التي سمعها العلماء؟

3
JULY
2023
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تمكن علماء الفلك من "سماع" الطنين السماوي لموجات الجاذبية القوية، الناتجة عن الإصطدامات بين الثقوب السوداء، والتي يتردد صداها عبر الكون لأول مرة.

وكشفت النتائج التي توصل إليها العلماء في دراسة نُشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، أن الموجات بما في ذلك بعض الموجات التي تتموج ببطء أثناء مرورها عبر مجرتنا درب التبانة، تحدث بترددات مختلفة وتتأرجح لعقود.

ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم الظواهر الكونية بشكل أفضل مثل الثقوب السوداء الهائلة وعدد المرات التي تندمج فيها المجرات.

وموجات الجاذبية، التي تنبأ بها ألبرت أينشتاين في البداية عام 1916، هي تموجات تم اكتشافها لأول مرة في عام 2015.

وإكتشف علماء الفلك الموجات من خلال تتبع النجوم النابضة أو البقايا الكثيفة من النوى التي تنتمي إلى النجوم الضخمة بعد أن تنفجر في مستعر أعظم عبر مجرة درب التبانة.

والنجوم النابضة هي مثل المنارات النجمية، تدور بسرعة وتطلق حزمًا من موجات الراديو التي يبدو أنها "تنبض" عند مشاهدتها من خلال التلسكوبات الأرضية. ويمكن للنجوم النابضة أن تدور مئات المرات في كل ثانية، والدقة الثابتة للنبضات تجعلها موثوقة مثل الساعات الكونية.

والموجات الثقالية المكتشفة حديثًا هي أقوى موجات الجاذبية التي تم قياسها على الإطلاق. ومن المحتمل أن تكون ناجمة عن تصادم الثقوب السوداء الهائلة وتحمل حوالي مليون مرة من الطاقة مثل الأحداث الفردية التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة والتي نتجت عن عمليات اندماج الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية.

وبدوره، قال المؤلف المشارك في الدراسة الدكتور سكوت رانسوم، عالم الفلك في المرصد الفلكي الوطني، في تصريح: "بياناتنا السابقة أخبرتنا أننا نسمع شيئًا، لكننا لم نكن نعرف ماذا"، مضيفًا: "نحن نعلم الآن أنها موسيقى قادمة من عالم الجاذبية. وبينما نستمر في الاستماع، سنكون على الأرجح قادرين على إنتقاء النوتات الموسيقية من الآلات التي تعزف في هذه الأوركسترا الكونية ".

ويعتقد العلماء أن الثقوب السوداء الهائلة مسؤولة إلى حد كبير عن تكوين خلفية موجات الجاذبية. وتوجد الثقوب السوداء الهائلة في مراكز معظم المجرات الكبيرة. ولكن مع إندماج المجرات، تبدأ ثقوبها السوداء في النهاية بالدوران حول بعضها البعض.

وتشير التقديرات إلى وجود مئات الآلاف أو ربما الملايين من أزواج الثقوب السوداء الهائلة عبر الكون.

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