مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 25 برصاص الجيش الإسرائيلي

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لقي 4 فلسطينيين مصرعهم برصاص الجيش الإسرائيلي، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنه سقط 3 قتلى و25 جريحا، بينهم 7 إصابات خطيرة، جراء العملية الإسرائيلية على جنين، كما قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل البيرة الشمالي.

تفصيلا، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت 3 أشخاص وأصابت 25 آخرين في عملية نفذتها خلال الليل في جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى وفاة 3 فلسطينيين، وإصابة 25 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.

وأضافت الوكالة أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافات عسكرية مدرعة، اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت المخيم، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، وسيطرت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية فقد دارت اشتباكات مسلحة ضد القوات الإسرائيلية في جنين بعد دخول القوات إلى المدينة.