نائب هولندي: الهجمات على سفارتي روسيا وبيلاروس لن تساعد أحدا

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دعا النائب الهولندي عن حزب “الديمقراطيين 66” شورد شوردسما، إلى عدم الاعتداء على السفارات والمقار الرسمية لروسيا وبيلاروس في هولندا، مؤكدا أن هذه الأفعال لن تساعد أحدا.

وكتب شوردسما تغريدة عبر “تويتر” قال فيها: “بغض النظر عن مدى غضبك وغيظك من نظام الحكم في روسيا وبيلاروس أو دول أخرى، لا يجدر مهاجمة سفاراتهم ومقار بعثاتهم الدبلوماسية بأي حل من الأحوال، فهذه الأفعال لا تساعد أحدا، بل على العكس ستعود بنتائج عكسية، وستضرون بأمن دبلوماسيينا المتواجدين في هذه البلدان”.

وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية، في وقت سابق، بوقوع اعتداء على سفارة بيلاروس في لاهاي ليلة الأحد من قبل أحد المخربين، ما تسبب بتحطم نوافذ مبنى البعثة هناك، وطلاء الجدران بالرسومات.

وذكرت في وقت لاحق أن الشرطة الهولندية اعتقلت أحد المشتبه بهم بتنفيذ الاعتداء على مبنى السفارة البيلاروسية في لاهاي.