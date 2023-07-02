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الإتحاد الأوروبي يأسف لغياب تقدم “جوهري” في التجارة مع الصين

2
JULY
2023
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أعرب سفير الإتحاد الأوروبي في الصين خورخي توليدو الأحد عن أسفه لعدم إحراز تقدم “جوهري” مع بكين على صعيد التجارة، فيما تسعى دول الإتحاد الأوروبي إلى تقليل إعتمادها الإقتصادي على العملاق الآسيوي.

وعلقت المفوضية الأوروبية جهودها الرامية إلى مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على إتفاقية الإستثمار التي تم التوصل إليها في نهاية عام 2020 مع الصين بعد سبع سنوات من المفاوضات، وذلك نتيجة خلافات حول وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة.

وفي خضم فتور العلاقات، قرر الإتحاد الأوروبي أيضًا في أيار “تعديل” موقفه تجاه الصين لتقليل الإعتماد الإقتصادي عليها، في ظل شكوك بأن بكين تقدم دعمًا ضمنيًا لموسكو في حربها على أوكرانيا.

وقال خورخي توليدو: “يؤسفني أن أقول إن حوارنا الإقتصادي والتجاري يراوح مكانه، أو لم يتقدم بشكل جوهري على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية”.

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