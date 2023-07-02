القوات الروسية تدمر محطة الاتصالات الفضائية ستارلينك الأوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك

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دمرت القوات الروسية محطة ستارلينك الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزا للتحكم بالمسيرات بالقرب من أرتيوموفسك.

وقال المتحدث بإسم مجموعة “الجنوب” التابعة للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافيف “في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، دمرت مدفعية المجموعة محطة اتصالات ستارلينك ومركزا للتحكم في المسيرات الأوكرانية والمسيرات من طراز Leleka-100 ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة”.

بالإضافة إلى ذلك، صدت المجموعة الجنوبية للقوات الروسية هجوما شنته مجموعة هجومية معادية في منطقة بيركوفكا في مقاطعة دونيتسك.

وتابع فاديم: “شارك في محاولة الاختراق الهجومية الأوكرانية حوالي 30 من الأفراد العسكريين من اللواء الجوي 77، تدعمهم أربع دبابات وثلاث مركبات قتال مشاة. وفي الدقائق الأولى من المعركة، تم تدمير عتادهم العسكري وتحييد عناصرهم وصد هجومهم”.