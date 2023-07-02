إطلاق نار جماعي يوقع قتلى وجرحى في بالتيمور الأميركية

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لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، صباح الأحد، بعد أن فتح مسلح النار على حفل في بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووقع حادث إطلاق النار، وفق المصادر، خلال حفل بحي بروكلين في بالتيمور، كان أكثر من 100 شخص حاضرين عندما أطلق مسلح مجهول ما لا يقل عن 30 طلقة، مما أسفر عن مقتل أربعة.

وأعلنت السلطات الأميركية تواجد أطقم طبية ورجال طوارئ والقائم بأعمال مفوض شرطة مدينة بالتيمور في موقع إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقالت الشرطة إنها تعتزم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق من الأحد.

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