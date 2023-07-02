زراعة الموت..ما هي أخطر الألغام المستخدمة بالحرب الأوكرانية؟

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رصد تقرير دولي أدلة جديدة على استخدام القوات الأوكرانية ألغاما أرضية محظورة مضادة للأفراد ما يشكل خطرا على المدنيين.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الجمعة، الحكومة الأوكرانية إلى الالتزام بتعهدها السابق بعدم استخدام تلك الأسلحة، فيما أكدت أن روسيا استخدمت 13 نوعا مختلفا من تلك الألغام ما تسببت في مقتل وإصابة مدنيين.

وفيما قال خبير روسي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أوكرانيا زرعت آلاف الألغام المضادة للأفراد والمركبات في أراضيها خاصة حول مدينة إزيوم، وأنها خالفت معاهدة أوتاوا التي صادقت عليها بينما لم توقع عليها موسكو، أكد آخر أوكراني، أن موسكو حّولت الأراضي الأوكرانية إلى بحور من الألغام وخاصة جبهات خيرسون وزابوريجيا وباخموت.

وإلى جانب الألغام المضادة للأفراد، استخدم الجانبان كميات هائلة من قذائف المدفعية والألغام المضادة للدبابات وبعضها غير منفجر.