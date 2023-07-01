بسبب أعمال الشغب.. رئيسة الحكومة الفرنسية تدعو جميع الوزراء للعودة إلى باريس "فورا"

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دعت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، جميع الوزراء إلى العودة فورا إلى باريس في حال ذهبوا في رحلات عمل، بسبب أعمال الشغب المشتعلة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت إذاعة France Info أن توجيهات قد صدرت للوزراء بالبقاء في باريس طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت بورن: "نتوقع أن تكون الليلة صعبة للغاية"، كما ذكرت، في تصريح آخر، أن باريس تدرس كل الاحتمالات للسيطرة على أعمال العنف، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.

وتشهد العاصمة باريس، ومدن فرنسية أخرى، لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.