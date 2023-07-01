رئيس أركان الجيش الأمريكي: نفكر بإرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا

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قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الجمعة، إن الولايات المتحدة "تفكر منذ فترة طويلة" في إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا.

وأضاف ميلي، خلال لقاء في نادي الصحافة بواشنطن قائلا: "لقد كنا نفكر في إرسال الذخائر العنقودية منذ فترة طويلة، وقد طلبها الأوكرانيون، وقدمت دول أوروبية أخرى بعضها"، وتابع: "عملية اتخاذ القرار مستمرة، لا أعرف القرار حتى الآن".

وفي هذا الصدد، أفادت قناة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤولين قولهم إنه من المتوقع صدور قرار نهائي قريبا من البيت الأبيض، وأنه في حالة الموافقة، يمكن إدراج الذخائر في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل.